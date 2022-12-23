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FOTOS | Clara Chía copia gesto de Lady Di y las redes explotan.

La novia de Gerard Piqué fue comparada en redes sociales con la mamá del príncipe Harry y William.

Por: TV Azteca

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