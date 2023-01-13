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FOTOS | Clara Chía reacciona a la canción de Shakira.

La novia de Gerard Piqué sí escuchó la nueva canción de la colombiana y también le generó una reacción.

Por: TV Azteca

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