“Está diciendo puras mentiras": María Bobadilla explota contra Coco Levy.

María Bobadilla, actriz que denunció a Coco Levy por violación a la intimidad al haberle solicitado fotos desnuda para un proyecto de cine que nunca se llevó a cabo, reacciona molesta a las declaraciones que este dio luego de ser vinculado a proceso por la denuncia de Danna Ponce.

"Está diciendo puras mentiras. Todo lo que dice en su discurso son mentiras, y que triste, porque no se está haciendo responsable de lo que hizo. ¿Por qué no va y busca terapia? Le urge de verdad por lo que nos hizo a todas", contó.

Y este es el contundente mensaje que manda la joven al productor: "Es un fanfarrón. Dijo que se logró lo que quería; que le dieran chance de aquí a enero para poder demostrar lo contrario porque a él no lo han dejado demostrar sus pruebas. Yo la verdad no sé qué pruebas tenga, pero por algo lo corrieron de su chamba".

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Víctimas de Coco Levy preparan obras de teatro

Sobre su propia denuncia, María Bobadilla adelanta que podría quedar radicada en breve en la Ciudad de México: "Hasta donde me quedé es que estaba viajando a la Ciudad de México; tiene que llegar ahí, y a partir de ahí podemos ver . Yo no sé los tiempos de Baja California Sur ni los tiempos de la Ciudad de México".

Y para finalizar, la actriz reveló que Danna Ponce y otras mujeres que también señalan a Coco Levy como su presunto acosador sexual, preparan una obra de teatro.

"Nosotras somos actrices y es lo que amamos hacer. Lo ideal sería no representar el caso tal cual porque es un poco contraproducente para nuestras emociones", concluyó a nuestro programa, Ventaneando.

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