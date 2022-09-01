Coco Levy podría ser vinculado a proceso en la primera audiencia.

La actriz que lo denunció por presunto acoso sexual el pasado 28 de junio y, es que ese día tendrá lugar la primera audiencia del caso, según confirma el abogado de Danna Ponce.

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Tenemos ya fecha de audiencia, es el 4 de octubre, la solicitó el Ministerio Público, precisamente, porque advirtió los elementos suficientes para acreditar el hecho y la probabilidad de la comisión del delito y se le dará la oportunidad a la defensa del señor Levy y al señor Levy que la vinculación a proceso se puede resolver ese mismo día, el 4 de octubre que es la fecha de la audiencia inicial o bien dentro de las 72 o 144 horas

Coco Levy está obligado a presentarse a la audiencia para evitar más complicaciones en el proceso.

Asimismo, se debatirá lo relativo a las medidas cautelares. Coco Levy, está obligado a presentarse a esa audiencia, sí él no se presenta, sin una causa justificada puede dar lugar a que el Ministerio Público solicite una orden de comparecencia o de aprehensión como forma de conducción al proceso y se presenta la audiencia inicial. Ahorita, estamos en una etapa que se llama ‘Etapa de investigación inicial’ se empieza a integrar la carpeta a través de recabar datos de prueba

Esto es lo que solicita Danna Ponce durante el proceso.

Pero, qué es lo que Danna Ponce busca con su denuncia, su abogado responde.

Hablar de cárcel ahorita es complicado, tiene que ver con muchas cuestiones jurídicas; sin embargo, ahorita lo que Danna quiere es una reparación integral del daño, y sobre todo que tenga consecuencias jurídicas en pro de erradicar la violencia contra la mujer. Toda esta cuestión, todo este asunto le generó muchos problemas psicológicos, tanto en su círculo social, familiar. Etc. Entonces, tengo entendido que ella si está tomando terapia psicológica

Recuérdese que, en Baja California, Coco Levy también fue denunciado por presunto acoso sexual por la actriz María Bobadilla.

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