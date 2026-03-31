Cómo hacer chicharrón de pescado al estilo Nayarit para la Cuaresma

Con la llegada de la Cuaresma, son muchas las familias que están en busca de platillos a base de pescado, alternativas fáciles que puedan hacer en casa para poder continuar con la tradición religiosa de la Semana Santa.

Para que no comas en la calle y cambies el menú de la semana, te vamos a explicar cómo hacer un chicharrón de pescado al estilo Nayarit, un platillo fresco que merece la pena que pruebes. Toma nota de los insumos y pasos.

¿Cómo hacer un chicharrón de pescado?

Antes de hablar sobre los pasos para la receta de Cuaresma, es importante que sepas la lista de insumos que vas a necesitar. Esto es lo que vas a necesitar para la elaboración de chicharrón de pescado al estilo Nayarit:

1 kilo de filetes de pescado o 5 filetes.

1 taza de harina.

Sal.

Pimienta.

Aceite vegetal para freír.

Tortillas y salsa mexicana o pico de gallo para acompañar el platillo.

Limones a la mitad

Una vez que tenemos todos los insumos, podemos proceder a su elaboración; es muy fácil de hacer y no te tomará mucho tiempo. Realiza los siguientes pasos:

Corta los filetes de pescado; pueden ser en dados de 1 centímetro o en tiras delgadas. Sazona los pedazos con sal y pimienta. Pásalos por la harina, verificando que se cubran completamente. En una olla coloca una buena cantidad de aceite; calentamos. Una vez que el aceite esté caliente, sumerge las piezas hasta que obtengan un aspecto dorado. Sacamos del aceite y los dejamos en papel absorbente para retirar el excedente. Sirve sobre una tortilla caliente y acompaña el platillo con salsa y jugo de limón.

¿Cuál es el mejor pescado para hacer el chicharrón de pescado?

Aunque puedes usar cualquier variedad, hay ejemplares que son mejores para poder hacer el chicharrón de pescado al estilo Nayarit; para la receta se recomienda emplear las variedades tilapia y cazón. Además de sabor, son ejemplares que fácilmente puedes encontrar en los supermercados.

No olvides solicitar los ejemplares sin piel y sin espinas; esto te facilitará el proceso de los platillos. Aprovecha la receta para que lo puedas hacer en la Cuaresma, un alimento que es muy fácil de hacer, además de poder disfrutar de su sabor en menos de 8 pasos.