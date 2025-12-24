Este es el tiempo para guardar el recalentado en el refrigerador

Con el paso de las fiestas de diciembre, es usual que al final nos queden restos del recalentado de nuestros platillos favoritos, los cuales consumiremos en los próximos días. Sin embargo, hay que tener cuidado al guardarlo en el refrigerador, puesto que olvidamos que esos alimentos tienen fecha de caducidad.

Considerando el contexto anterior, a continuación te detallaremos cuál es el tiempo que podemos almacenar dichos platillos, además de explicarte la mejor manera de almacenarlos para que te duren más tiempo. Toma nota y descubre todo lo que tenemos para ti.

¿Cuántos días dura el recalentado?

Aunque no lo parezca, el recalentado que nos sobra de las fiestas de diciembre tiene un tiempo límite para ser consumido. Esto se debe a que se reproducen los gérmenes en su interior, provocando que seamos más propensos a padecer alguna intoxicación alimentaria.

Los expertos de Mayo Clinic, explican que dichas sobras pueden durar en buenas condiciones de 3 a 4 días en el refrigerador. Después de ese tiempo, explica que las bacterias comienzan a multiplicarse, siendo riesgoso para la salud, ya que podrá tener un buen aroma, pero eso no implica que sea seguro para su consumo.

Si sabes que no lo vas a consumir en esos días, Mayo Clinic recomienda mejor congelarlas, permitiendo que los alimentos duren más tiempo, solamente recuerda que al querer usarlos, los descongeles una noche antes en el refrigerador y después los cocines con normalidad para seguir disfrutando de su sabor.

¿Cómo almacenar el recalentado correctamente?

Para que el recalentado te pueda durar en perfectas condiciones los 3 a 4 días, es fundamental que se haga un correcto almacenamiento de ellos, logrando que mantengan su aroma y sabor. Por eso realiza los siguientes pasos que te vamos a recomendar: