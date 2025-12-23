Así lucen los ELOTES NAVIDEÑOS que causan furor en diciembre 2025

Las curiosidades respecto a las fechas festivas que se avecinan no dejan de aparecer en el mundo de las redes sociales. Un ejemplo de lo anterior es precisamente la llegada de los elotes navideños , los cuales han generado muchos comentarios en los Estados Unidos.

El elote es uno de los alimentos más populares que hay en el país gracias a la forma tan particular en cómo puede ser cocinado. Sin embargo, fueron nuestros vecinos del norte quienes sorprendieron a propios y extraños con la llegada de unos elotes navideños que han comenzado a generar eco en internet.

¿Cómo son los elotes navideños de Estados Unidos?

Lo primero que debes saber es que los elotes navideños se popularizaron en el año 2023 cuando, a través de las redes sociales, un vendedor de elotes tradicionales lo decoró cual si se tratase de una un árbol de navidad a través de los colores rojo y verde, lo cual causó revuelo en internet.

Te puede interesar: Así puedes preparar el mejor bacalao para la Navidad

Ahora, esta tendencia volvió para el 2025 pero en los Estados Unidos, por lo que es en este país en donde se venden los elotes navideños como parte de los platillos típicos que representan a la comida mexicana, o al menos esto es lo que se menciona a través de un video de TikTok.

En México, dicho sea de paso, se pueden adquirir los elotes de esta calidad en el Mercado de la Colonia Portales de la CDMX, ubicado en la calle 5 de febrero y la calzada Santa Cruz. Este platillo es uno de los más habituales en el país, pues su sabor ha cautivado tanto a chicos como a grandes.

¿Cómo reaccionaron las redes ante los elotes navideños?

Como era de esperarse, los elotes navideños norteamericanos generaron muchos comentarios en las redes sociales. Y si bien un pequeño sector de la comunidad mostró su enojo porque “han copiado nuestra identidad”, la gran mayoría se dijo sorprendida por el ingenio de traer un alimento como este al periodo navideño.