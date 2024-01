¿Cómo evitar que Meta cierre tu cuenta de WhatsApp el 31 de enero?

WhatsApp es una aplicación que siempre nos sorprende con sus novedades y su última versión no es la excepción. Ahora puedes crear stickers fácilmente sin necesidad de descargar ninguna otra app, además de aprovechar la inteligencia artificial para encontrar rápidamente tus conversaciones. Sin embargo, hay algo importante que debes saber: a partir del 31 de enero, WhatsApp cerrará las cuentas que no cumplan con las normas y condiciones de la aplicación. Pero no te preocupes, te voy a contar cómo evitar que Meta cancele tu cuenta.

¿Cómo evitar que Meta cierre mi cuenta el 31 de enero?

Lo primero que debes hacer es desinstalar WhatsApp Plus de tu móvil. Este APK puede ser peligroso, no solo para ti, sino también para tus contactos, ya que las conversaciones no están cifradas y cualquiera podría verlas y exponerlas. Además, evita enviar el mismo mensaje repetidamente a tus contactos. Si tienes que hacerlo con urgencia, utiliza las famosas “Listas de difusión”.

También es importante que no envíes mensajes a personas desconocidas. Asegúrate de que la persona a la que deseas enviar un mensaje te tenga guardado en su lista de contactos, de lo contrario podrían bloquearte o reportarte.

Asegúrate de no recibir ni enviar contenido como programas, virus o películas, ya que de llevar a cabo alguna de estas acciones, podrías ser sancionado rápidamente. Si recibes algo así, lo mejor es eliminarlo de inmediato. Y por último, siempre es recomendable hacer una copia de seguridad de tus chats después de seguir estas recomendaciones, para que puedas borrar todo lo negativo y disfrutar de la aplicación sin problemas durante todo el 2024.

Recuerda que tu cuenta de WhatsApp es valiosa, así que asegúrate de cuidarla siguiendo estas simples recomendaciones. ¡Disfruta de todas las ventajas de la nueva versión y mantén tu cuenta a salvo!