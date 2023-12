Así logró Christian Nodal bajar de peso. ¡Te impactará!

Christian Nodal es conocido por ser un cantante de regional mexicana con exitosos temas como ‘Adiós amor’, ‘Mi chula’ y ‘Dime cómo quieres’. A sus 24 años, es novio de la cantante Cazzu y papá de su hija en común. Sin embargo, algo que ha destacado últimamente en las redes sociales es su cambio físico luego de bajar de peso.

A lo largo de los últimos meses, el cantante ha compartido varias fotos que revelan su pérdida de kilos. Sin embargo, las imágenes del 12 de diciembre en su perfil oficial de Instagram llamaría la atención de sus seguidores y amigos famosos.

De este modo, Christian Nodal recibía algunos comentarios como “Wow, qué delgado está” y “Nodal está flaco y muy guapo” de parte de sus seguidores. Mientras que, la cantante Olga Tañón se tomaría el tiempo para agregar unas palabras que citan: “Súper guapo”. A la fecha, esta publicación tiene más de 210 mil Me gusta y 1615 registros en la casilla de comentarios.

¿Qué hizo Christian Nodal para bajar de peso?

Según relata el propio Christian Nodal durante una entrevista en un programa español, el cantante y compositor originario de Caborca, Sonora lograría perder peso gracias al ayuno intermitente. Además, expresa que está contento con los resultados.

En particular, comentaba que su dieta consiste en dejar de comer por unas 12 horas. Por lo que, no come nada después de las 9 de la noche y desayuna hasta las 11 de la mañana o mediodía. “Ceno temprano y desayuno tarde”, resumía la pareja de Cazzu.

