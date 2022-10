¿Cómo reaccionó Anna Ferro a las acusaciones de Ingrid Coronado?

Nuestra querida Ingrid Coronado visitó en días pasados el foro de Ventaneando donde habló sobre la muerte Fernando del Solar, su testamento, la repartición de este y también de Anna Ferro, viuda del conductor.

¿Cómo quedó el testamento de Fernando del Solar?

Departamento de la Colonia del Valle ( Luciano y Paolo )

) Usufructo vitalicio de este departamento (Mamá de Fernando )

) Departamento Benito Juárez y Menaje de Periférico Sur ( Anna Ferro )

) Resto de bienes presentes y futuros (sus hijos)

Albacea (Anna Ferro) y tutora (María Eugenia Cacciamani)

Algo que llamó la atención fue cuando habló del departamento de Cuernavaca donde Fernando del Solar pasó los últimos años de su vida al lado de Anna Ferro. Esta propiedad se encuentra en un fideicomiso de los dos, por lo que al faltar el conductor pasa a manos de Ingrid, quien aseguró que la viuda de Fer está viviendo ahí de forma ilegal.

“Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba de alguna manera respetando que estaba pasando por un proceso y nosotros también, no había tenido la energía, ni el tiempo ni las ganas de querer iniciar un juicio”, sentenció.

No obstante, algo que llamó la atención fue cuando reveló que efectivamente Anna Ferro había vaciado el departamento, ya que no tiene muebles ni nada, esta información fue corroborada por ella y por su abogado después de que una revista de espectáculos filtrara esta información.

“Hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado (el departamento), mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada; evidentemente lo va a tener que regresar, pero es un trámite legal que no he iniciado”, añadió y dejó entrever que pronto iniciara el proceso legal.

Por último, Ingrid Coronado se dijo decepcionada de Fer, ya que tras la apertura y lectura de su testamento se pudo dar cuenta que dejó desamparados a sus hijos pues no figuran como beneficiaros de las cuentas de banco desconoce quién lo sea.

¿Cómo reaccionó Anna Ferro? Anna Ferro no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Ingrid Coronado de que está viviendo de firma ilegal en el departamento de Cuernavaca ni sobre que vació el mismo.





Su última publicación en redes fue una imagen de Fer del Solar y Jesús que dice “Sonriendo eternamente en los brazos del Jefe” y la acompañó con el siguiente mensaje: “Gracias por tu luz y compartir @mayetrevi80 amé esta imagen, cuando la humanidad suma lo único que puede haber es luz y amor”.