Programa del 18 de mayo del 2022 | Mi suegra solapa al haragán de su hijo.

Carmen está casada con Carlos. Ella está cansada de que él no aporte a la casa y no se esfuerce más. Su suegra, María, dice que Carmen no es una buena mujer y Carlos siente que es injusto que su esposa lo presione tanto.