Programa del 21 de junio del 2022 | Mi hija se siente fifí.

Fabiola está en un estado de desesperación. No sabe qué hacer con su hija de 12 años. Ella quiere hacerse una liposucción y conseguir hombres con dinero.

Fabiola está en un estado de desesperación. No sabe qué hacer con su hija de 12 años. Ella quiere hacerse una liposucción y conseguir hombres con dinero. Además, su tía le ha dado una serie de consejos que Fabiola no aprueba y no está de acuerdo.