Programa del 23 de mayo del 2022 | Mi mamá me obliga a hacer brujería.

Valeria pidió ayuda al programa porque su madre la obliga a hacer brujería y ella ya no quiere tener esa vida. Quiere irse con su padre, pero su madre no lo permite.

Valeria pidió ayuda al programa porque su madre la obliga a hacer brujería y ella ya no quiere tener esa vida. Quiere irse con su padre, pero su madre no lo permite. Valeria pudo hablar con su padre en el programa después de meses de no hacerlo.