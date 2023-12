Mi mujer busca a un fantasma | Programa del 29 de diciembre del 2023

Óscar está enojado porque su esposa María no ha dejado de buscar a su hijo. Ella no sabe si su hijo está vivo o muerto, pero no va a parar hasta encontrarlo.

