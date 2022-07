Programa del 8 de julio del 2022 | Prefiero ser la amante.

Lourdes es una mujer que no se quiere casar. Ella está con Israel, un hombre que se divorció para poder estar con ella. Pero la verdad no es esa.

Lourdes es una mujer que no se quiere casar. Ella está con Israel, un hombre que se divorció para poder estar con ella. Pero la verdad no es esa. Lourdes tiene una gran razón para no casarse y aquí contó toda la verdad.