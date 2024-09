Encargué a mi hija y desapareció| Programa del 11 de septiembre 2024

Alicia un día salió a trabajar, su madrina Guillermina le hizo firmar una hoja en blanco y cuando Alicia llegó de trabajar, la corrió de su casa y su hija pequeña ya no estaba en casa de Guillermina, pues ya la había dado en adopción con otra familia. Después de 29 años, Alicia sigue sin saber que ha sido de su hija y le ha pedido a Guillermina que le diga pero ella no quiere. Alicia se enteró que su hija fue vendida y no regalada.