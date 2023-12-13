Se hizo el muerto para no mantenernos | Programa del 13 de diciembre del 2023
Mauro se hizo el muerto para no mantener a Erika; ahora que él tiene una nueva pareja, quiere el divorcio. La suegra de Erika duda de la paternidad de su nieto.
Mauro fingió su muerte para no mantener a Erika y ahora que él tiene una nueva pareja, quiere el divorcio. La suegra de Erika duda de la paternidad de su nieto. La hermana de Mauro asegura que su mamá la tenía de criada de Mauro y se avergüenza de lo que ha hecho su hermano.