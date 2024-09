Por desquite se metió con el tío| Programa del 9 de septiembre 2024

Judith contó que estaba muy preocupada por su hija Pilar porque sufría de maltrato con su esposo Rafael, quien encontró una salida con el tío de su esposo José y se fugaron para que no los pudiera encontrar Rafael, pero se enteró que el dinero que le dio para escapar no lo utilizó para otras cosas. La nieta de Judith de tres años fue arrancada de su abuela por Rafael y no la deja verla.