Conoce el taco más grande de la Ciudad de México. (VIDEO)

Para nadie es un secreto que la gastronomía mexicana es una de las más importantes del mundo, pero si existe algo que nos caracteriza a nivel mundial son los tacos, más cuando se trata de la Ciudad de México, donde según los expertos se hacen los mejores.

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En la capital mexicana hay miles de puestos de tacos que se distinguen unos de otros por su sabor o salsa, pero existe uno que es único por su tamaño y que en los últimos meses ha tomado la fama de ser el más grande de la Ciudad de México.

Conoce el taco más grande de la capital mexicana.

Nuestro querido Rahmar Villegas salió a las calles de la Ciudad de México con el único propósito de encontrar el taco más grande de la capital y, finalmente lo logró. Pero, ¿logra complacer a los paladares más exigentes?

En nuestra sección de La Pura Sabrosura, en el programa Al Extremo, el conductor nos presentó el taco más grande en un lugar donde te hacen sentir como un muñeco.

La especialidad de la casa es el suadero; sin embargo, se pueden hacer combinaciones de carne, ya sea suadero con cochinita, bistec con suadero y de lo que se le ocurra al cliente, aquí el chiste es que el cliente salga contento y satisfecho en todo momento.

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Todo lo que necesitas para disfrutar del taco más grande de la Ciudad de México, es tener mucha hambre, disposición para clavar el diente y todo eso por 90 pesos.

