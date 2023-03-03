Consuelo Duval dijo que ha vivido enamorada en secreto de Ari Telch.

Durante años, Consuelo Duval guardó un tremendo secreto de amor que hoy revela por vez primera y, es que según dice ha vivido enamorada de Ari Telch, aunque él no lo sabe.

Te puede interesar: Consuelo Duval a punto de morir en rodaje de ‘Infelices para siempre’.

Hay me enamoré tanto de él en 4X, pero ni me volteó a ver, ni cuenta se dio, yo tampoco era como que, uno no debe de hacer en donde come, saben y me lo callé, pero siempre lo vi y lo veré como… Y, aparte ‘Alejandro’ en Mirada de Mujer, no, claro que no. Está soltero, pero es muy, no nos llevaríamos bien como pareja, como amigos íntimos, pero como pareja no

¿Por qué no quiere tener pareja nuevamente? Y comparte, porque a sus 54 años no le interesa volver a tener una pareja en casa.

También te puede interesar: Stephanie Salas pide prudencia ante escándalos por Silvia Pinal.