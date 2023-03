¿Hay contingencia ambiental en CDMX este 3 de marzo?

Durante el año 2023, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha informado acerca de dos contingencias ambientales debido a las condiciones extremas de contaminación del aire en la región. Sin embargo, en esta ocasión, a pesar de que las condiciones son preocupantes, no se ha decretado una nueva emergencia. No obstante, es importante tener en cuenta que, aunque no se ha decretado una emergencia, todavía es necesario tomar medidas para cuidar el medio ambiente y reducir la contaminación del aire.

En la Ciudad de México existen más de 40 sitios de monitoreo de la calidad del aire. Toda esa información es recopilada por el Sistema de Monitoreo Atmosférico, que tiene un centro de información y en los servidores de la dependencia se concentran, procesan, analizan y validan cada hora los datos que llegan.

¿Cómo se mide la calidad del aire en la Ciudad de México?

La calidad del aire se evalúa mediante una escala que va desde 0 hasta 500, la cual considera diversos factores para determinar el nivel de riesgo que presenta el aire:

0-50: Buena calidad del aire

51-100: Riesgo moderado

101-150: Desfavorable para grupos sensibles

151-200: Dañino para la salud

201-300: Muy dañino para la salud

La calidad del aire se mide prácticamente en tiempo real y detecta los niveles de ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, temperatura, humedad, radiación, plomo y otros valores de relevancia. Además, toda la información está disponible para que pueda ser consultada por todos los ciudadanos interesados a través de su página web: Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. De igual forma puedes consultar la cuenta oficial en Twitter.

La re-suspensión de polvo que causan los fuertes vientos puede ocasionar aumentos en las concentraciones de PM de la #CDMX y la zona conurbada#Tolvaneras #SIMAT_CDMX pic.twitter.com/XIqa4B2E5c — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) March 3, 2023

La calidad del aire ha mejorado y aunque debemos seguir siendo conscientes y cuidar nuestro medio ambiente, hoy podemos respirar un poco más tranquilos.

