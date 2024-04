Los contribuyentes que no podrán presentar su declaración anual en abril 2024

Estamos iniciando un mes que no es uno más en el calendario, pues este es el momento en donde debemos rendir cuentas de nuestros ingresos. Desde ese punto, existen premisas para este caso y aquí te ayudaremos explicando sobre los contribuyentes que no podrán presentar su declaración anual en este abril.

Ahora bien, si todavía no has incurrido en esta acción, mejor considerar estas instancias: debes utilizar las líneas de captura que genera el sistema al momento de presentar la declaración, las parcialidades se pagan a más tardar el último mes al que correspondan, existe la opción de pagos anticipados, los pagos se realizan en las instituciones de crédito autorizadas, los formatos están disponibles para su reimpresión, si no cumples en tiempo y forma, entonces se cobrarán recargos por falta de pago oportuno

Tania tuvo intimidad con un hombre y fue grabada sin su consentimiento [VIDEO] Gabriel es un adicto a la pornografía y vio a Tania, su esposa, en una película que compró para satisfacerse, por eso le quitó a sus hijas y la abandonó.

Te puede interesar: Todo sobre la e.firma del SAT y cómo obtenerla paso a paso

¿Cuáles son los contribuyentes que no podrán presentar su declaración anual a lo largo del mes?

Empecemos diciendo sobre quienes deben presentar la declaración anual del 2023. En lo competente a sueldos y salarios, tienen que hacerlo quienes dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre, los que obtuvieron ingresos distintos de salarios, si trabajaron para 2 o más patrones simultáneamente.

Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener, las personas que obtuvieron ingresos por indemnización, quienes tuvieron entradas monetarias por jubilación o pensiones que excedan al monto previsto en el Artículo 93 Fracción IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y finalmente, si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excedan a los 400.000 pesos.

Por otro lado, en lo referente a servicios profesionales, deben hacerlo quienes tengan intereses o dividendos, enajenación o adquisición de bienes, arrendamiento de bienes inmuebles, actividades empresariales incluyendo a plataformas tecnológicas como a la región fronteriza y al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad y el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

También te puede interesar: SAT: ¿Cuánto dinero te regresará en tu declaración anual de impuestos?

Quienes no pueden presentar su declaración a partir de los que sí deben, pero finalicemos comentando que el SAT informó que las fallas de operatividad que ha habido en su página web son cosa del pasado. El sistema volvió a funcionar con normalidad, luego de que en un momento se presentaran más de 1000 declaraciones por minuto.