COVID-19: Estos son los síntomas que desarrolla XE y no Ómicron.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado en uno de sus últimos informes sobre el Covid-19 nuevas precisiones sobre la variante XE y en ello pudimos descubrir los síntomas que tiene y que no posee Ómicron.

Por si no estás al tanto, la variante XE es una combinación de Ómicron y sus sublinajes, de ahí su gran similitud de síntomas y cuadros clínicos. Y, como para hacer un panorama un tanto más preocupante, es un 10% más contagiosa y ello se ha traducido en un aumento de casos a nivel mundial que no está en niveles parecidos a fines de 2021 e inicios de 2022 pero es para ir siguiendo y tomar medidas para que no sea un problema mayor.

¿Cuáles son los síntomas que desarrolla XE y no Ómicron?

Para empezar hay que decir que así como es más transmisible genera menos casos graves y con la tasa alta de vacunación que hay en varios países no habría que estar tan alerta. De paso, vale explicar que en Europa hay un mayor aumento porque no tienen los niveles de vacunación que hay en Latinoamérica que es el sector en el mundo con más gente inmunizada.

Ahora bien, el primer síntoma que lo caracteriza es que se parece mucho más a un constipado con mucha mucosidad y también estornudos. XE tiene de nuevo pérdida del olfato y del gusto, una muestra de daño neurológico que hay que vigilar, pero no reviste gravedad.

Y las otras que la diferencian son la dificultad para respirar, cansancio o agotamiento, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal o secreción nasal, pérdida de apetito, diarrea y sentirse enfermo.

Vale destacar que la mejor manera de prevenir que se desarrollen situaciones más complejas es completando los calendarios de vacunación así como manteniendo ciertos cuidados como el uso de barbijo en espacios cerrados.