Crean visor de realidad virtual que podría matarte en la vida real.

Los videojuegos se han vuelto parte de la vida del ser humano; sin embargo, en ocasiones pueden ponerla en riesgo, tal como le pasó a Eugenio Derbez, quien sufrió un grave accidente por estar jugando con un visor de realidad virtual, en ese tenor se ha dado a conocer que la empresa Oculus creó un visor de VR que podría matarte en la vida real si mueres en el videojuego.

Palmer Lucky, fundador de Oculus ha sorprendido al mundo entero con el lanzamiento de sus polémicas gafas de realidad virtual que podrían matarte en la vida real si mueres en el juego, algo que sin duda se escucha bastante aterrador.

El emprendedor estadounidense, cuya compañía fue adquirida por Facebook en 2014 por 2 mil millones de dólares, explicó en su blog personal cómo funciona su dispositivo, el cual cuenta con cargas explosivas que se activan si el jugador muere en el juego.

“Si mueres en el juego, mueres en la vida real”, versa el mensaje que Lucky publicó en su blog donde aparecen las imágenes de su aterrador invento. Lucky, fundador de Oculus, trabaja en una empresa de tecnología militar desde 2017 y creó su casco o gafas de realidad virtual inspirado en la serie de novelas japonesas y anime “Sword Art Online” donde aparece un casco similar llamado NeverGear.

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¿Cómo funciona? Como mencionamos anteriormente el casco creado por Oculus funcionaría con tres potentes cargas explosivas que se activarían al aparecer el mensaje de fin de la partida y que, de acuerdo con Palmer Lucky, serían capaces de destruir instantáneamente el cerebro del usuario o mejor dicho, volarle la cabeza al usuario.

“La idea de vincular tu vida real a tu avatar virtual siempre me ha fascinado: instantáneamente elevas la apuesta al máximo nivel y obligas a las personas a repensar fundamentalmente cómo interactuar en el mundo virtual y con los jugadores que hay dentro de él”, afirmó.

Su inventor también reconoció que todavía no ha tenido el valor suficiente para probar su dispositivo, pero sostuvo que “los gráficos mejorados pueden hacer que un juego parezca más real, solo la amenaza de consecuencias graves puede hacer que un juego se sienta real para ti y para todas las demás personas del juego”.

Por último, su creador dijo que por ahora su visor tiene una gran variedad de fallas que podrían ocurrir y matar al usuario en el momento equivocado y por eso no lo ha probado.

Es muy probable o casi un hecho que el dispositivo no se vaya a poner a la venta; sin embargo, no dudamos que existan personas que deseen probarlo pues en los últimos años hemos visto que hoy en día son capaces de todo con tal de ganar seguidores o ganarse algún reconocimiento, aunque eso implique poner en peligro su propia vida.