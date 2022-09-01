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FOTOS | Critican sueldo que Cristian Castro recibe en Argentina.

El cantante recibió una critica muy fuerte por haber aceptado participar en un show a cambio de un sueldo muy bajo, algo que en México no le hubiera pasado.

Por: TV Azteca

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Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

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23.jpg
27.jpg
29.jpg
25.jpg
21.jpg
19.jpg
17.jpg
15.jpg
13.jpg
11.jpg
9.jpg
5.jpg
3.jpg
7.jpg
1.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

23.jpg
27.jpg
29.jpg
25.jpg
21.jpg
19.jpg
17.jpg
15.jpg
13.jpg
11.jpg
9.jpg
5.jpg
3.jpg
7.jpg
1.jpg
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
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