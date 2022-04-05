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FOTOS | La millonaria cantidad que Cristiano Ronaldo le da de "gasto" a su novia.

Cristiano Ronaldo le da millonaria cantidad mensual a su novia Georgina para que administre y mantenga a su familia. Te contamos.

Por: TV Azteca

Cristiano con sus hijos en la playa.jpg
Cristiano jugando con sus hijos.jpg
Cristiano y su familia cenando.jpg
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Cristiano y su familia recibiendo el año.jpg
Cristiano y su familia recibiendo un premio.jpg
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Cristiano y Georgina en el gym.jpg
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Familia de Cristiano .jpg
Familia de Cristiano 2021.jpg
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Georgina con sus hijos.jpg
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Georgina y Cristiano en su jet privado.jpg
Georgina y Cristiano esquiando .jpg
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Hijo de Cristiano Manchester United.jpg
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