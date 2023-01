Shaila Dúrcal expresa su apoyo a Piqué y le llueven críticas.

Las miradas de todo el mundo se han puesto sobre Gerard Piqué y Clara Chía Marti después de la tiradera que dejó el lanzamiento de “BZRP Music Session 53” de Shakira y Bizarrap el pasado 11 de enero de 2023.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

Este sencillo generó una gran controversia en redes sociales, ya que algunos aplaudieron lo hecho por la barranquillera, no obstante, hubo quienes no estuvieron de acuerdo y aseguraron que todo esto fue innecesario y que únicamente quería llamar la atención y sacar provecho de la situación.

¿Qué opinaron los famosos sobre Session 53 de Shakira? Así mismo, algunos famosos como Paquita la del Barrio, Eiza, González, Danna Paola, Eugenio Derbez, Paty Cantú, Susana Zabaleta, entre otros, se pronunciaron al respecto y apoyaron lo hecho por la intérprete de “Te felicito” y “Monotonía”.

Sin embargo, otras celebridades se han pronunciado en contra de Shakira y han mostrado su apoyo a Gerard Piqué, quien ha sido señalado de serle infiel a la colombiana con Clara Chía Marti, una de ellas es ¿Qué opinaron los famosos sobre Session 53 de Shakira?

¿Qué dijo Shaila Dúrcal?

Se ha vuelto común que le pregunten a las celebridades qué opinan sobre la ruptura de Piqué y Shakira, sobre todo después del lanzamiento de “Session 53”. Esto le sucedió a Shaila y Carmen, hijas de Rocío Dúrcal durante el programa español “Plan de tarde”.

Las hijas de Rocío fueron interrogadas sobre su postura en torno al escándalo que están enfrentando Shakira y Piqué tras el lanzamiento del nuevo sencillo de la cantante colombiana.

Shaila Dúrcal aseguró que le dio mucha gracia que Piqué fuera captado llegando a su trabajo a bordo de un Twingo, vehículo con el que Shakira comparó a Clara Chía Marti, pero llamó la atención cuando mostró su apoyo a su compatriota pues considera que no es correcto exponer la vida privada de alguien a través de una canción.

“Me ha caído bien lo del Twingo (…) He tenido una educación que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto (Music Session 53) a mí personalmente no me gusta”, declaró.

Pero su hermana no compartió su punto de vista y Carmen Dúrcal aseguró que “a mí me ha encantado, es una mujer empoderada que tiene todo el derecho de quejarse”.

¿Qué opinaron los internautas?

Sus palabras fueron retomadas por la cadena RTVE en su cuenta de Twitter donde los comentarios en contra de Shaila Dúrcal no se hicieron esperar: “Shakira no ha dicho nada que la prensa no publicara, privacidad no hubo”, “También se puede ser un marido infiel pero no lo fue, ese punto te gusta?”, “Sheila tuvo esa educación de mantener esa privacidad pero Piqué no. Él provocó a La Loba así que soporte y que todavía. Bravo Shakira”, “Piqué no hizo nada privado, entonces no merecía nada de privacidad”, “Piqué jamás guardó esa privacidad, desde el momento en que empezó a exponerse con su nueva ‘novia’ cuando apenas habían anunciado su separación”.