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FOTOS | En redes sociales apuntan contra Shakira, ¡por vestir como jovencita!

La supuesta novia de Lewis Hamilton ha sido señalada por no vestir acorde a su edad. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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