Hay un signo del zodiaco que es considerado el más “quejumbroso”, llorón y sobre todo insoportable, y no porque presuma cosas o sea una mala persona, sino porque siempre se hace la víctima en todo lo que le pasa, es como si hubiera nacido bajo la luz de la desgracia y todo lo malo que le pasa es porque el mundo está contra ellos.

Según la astrología, hay un signo del zodiaco que se la pasa sufriendo y aunque él sea quien se equivoque, no está dispuesto nunca a aceptar eso porque considera que él está bien y es todo a su alrededor lo que busca dañarlo, seguro que ya has conocido a personas así.

Pues bien, se dice que los nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre, es decir, quienes nacieron bajo la constelación de Virgo, son personas que siempre se hacen la víctima, pero, ¿por qué o en qué situaciones? Aquí te detallamos más al respecto.

¿Cuál es el signo que siempre se hace la víctima?

En el mundo astrológico, se dice que el signo de Virgo, del elemento tierra, es el zodiaco que más se victimiza de todos porque le gusta sentir cómo la gente se compadece de ellos y no por lástima, sino porque realmente se creen las víctimas de un escenario en el que los protagonistas son ellos y se enfrentan a las adversidades del mundo.

Las personas de Virgo son así porque están acostumbrados a hacer todo perfecto, y les gusta que todo salga al pie de la letra o al menos como ellos dicen, y cuando eso no ocurre es cuando viene la desgracia y comienzan a echarle la culpa a todos, incluso si ellos fueron quienes provocaron el error, buscan la forma de librarse de su responsabilidad y echarle la culpa a los demás.

Su vida está hecha un drama, y precisamente por eso no pueden soportar que otros los juzguen, de hecho, aunque son personas sumamente críticas con los demás y en el hilo negro donde otros no, cuando se trata de la autoevaluación simplemente no logran encontrar defectos, pues consideran son seres perfectos.

Los comportamientos de las personas del signo de Virgo buscan la atención y simpatía de los demás, por eso se victimizan constantemente, evitan las responsabilidad de sus actos y/o dichos y realmente creen que todo está en su contra, que nacieron para sufrir y que nunca hay nada bueno en su vida, al menos no que venga de otras personas pues sienten que nadie los comprende.