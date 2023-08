La madurez es clave en una relación de pareja, porque esa es la que permite avance o se detenga, esta no siempre viene con la edad, sino con la fecha de nacimiento, puntualmente con los signos del zodiaco, y es que aunque todos están predispuestos al cariño, hay un signo que es más maduro en el amor respecto a los demás.

No es que todas sus relaciones sean duraderas o que siempre les vaya bien en el amor, más bien se trata de personas que saben lo que quieren, lo que no quieren y tener una pareja no es una prioridad, no porque no les importen los demás, sino porque consideran que para el afecto hay que amarse a uno mismo y antes de dar ese paso prefieren descubrir quiénes son.

El mes en que naciste define tu personalidad. ¡Descubre cómo eres!

Sobra decir que tampoco se trata de seres perfectos que todo lo tienen arreglado y que sus relaciones son un éxito, lo que es cierto es que cuando fracasan, son conscientes de sus fallas, saben pedir perdón y tienen un nivel de empatía y amor por el otro sinigual, ¿de qué signo se trata?

¿Cuál es el signo más maduro en el amor, según la astrología?

De acuerdo con la astrología, Capricornio destaca en las relaciones de pareja como el signo más maduro en el amor de todo el zodiaco, hay que recordar que su planeta es Saturno, el de la disciplina y compromiso, por eso los capricornianos suelen mantener relaciones duraderas y están dispuestos a trabajar y enfrentar los problemas de forma directa para construir vínculos sólidos y estables.

En el amor, los Capricornio son muy entregados, aunque pasan por una faceta de autodescubrimiento en el que andan de una relación a otra, esto solo lo hacen para encontrar lo que verdaderamente los hace felices, y entonces, llega el punto en que se dan cuenta que ellos mismos se crean su propia felicidad, entonces maduran y buscan compartir eso con alguien más.

No imponen su bienestar sobre otra persona, saben que su pareja, aunque los hace formar un equipo, conserva su propia individualidad, y por esa razón, buscan personas afines a esas creencias; les gusta la estabilidad, gusta cuidar y sentirse protegidos y dar su amor a manos llenas, pero saben que merecen recibir lo mismo.

Saben comunicarse con su pareja, y resolver sus conflictos de la mejor manera, entienden sus diferencias y se aceptan como son, cambian las actitudes que dañan al otro y buscan conexiones fuertes y duraderas, no le temen al compromiso, lo que los hace leales, confiables y excelentes amigos.

¡Ojo! No todos los capricornio son así en el amor, hay que observar cada caso, ya que su signo ascendente puede ser un factor que cambie estas características y lo haga más noble o más aventurero, es decir, con ganas de no sentir que tiene algo que lo ate, para ello, un experto en lecturas de carta natal puede ayudar.