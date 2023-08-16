¿Cuál es el signo que no cree en el amor?

Son 12 los signos del zodiaco de la astrología occidental, cada uno con una personalidad que los hace únicos. Desde luego, tienen sus virtudes y defectos que les facilitan o dificultan algunos aspectos de la vida. Mientras unos son unos románticos empedernidos, hay otros más realistas sobre el romance, incluso pesimistas. Tal es el caso del signo que no cree en el amor.

De acuerdo con la astrología, el signo que no cree en el amor es Géminis. Si bien, es capaz de enamorarse hasta cierto punto de su pareja, nunca lo suficiente para poder comprometerse en cuerpo y alma. Y es que, la idea de entregarse por completo a alguien le asusta y buscará cualquier excusa para dejarla.

El mes en que naciste define tu personalidad. ¡Descubre cómo eres!

En este sentido, el amor es un verdadero reto para los Géminis porque darle una exclusividad a una persona que lo puede lastimar le da la sensación de que está perdiendo su libertad. Entonces, la pareja nunca será su prioridad para el signo que no cree en el amor; ya que, prefieren enfocarse en sus amigos o familia.

¿Cómo es la personalidad de los Géminis, el signo que no cree en el amor?

De acuerdo con las creencias y tradición de la astrología, a las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio les corresponde Géminis, el signo que no cree en el amor. A pesar de ello, son amables, generosos y muy cariñosos con las personas que les importan. También, les caracteriza su buen humor y que les encanta divertirse.

Sin embargo, al ser un signo compuesto por dos partes opuestas y que se contradicen, este buen humor y gran capacidad comunicativa tiende a desaparecer en el momento que se ven frente a un problema. Así, el signo que no cree en el amor tiende a desanimarse en las peores situaciones y por ende, deja a los demás que las solucionen.

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