¿Cuál es el signo del zodiaco más penoso?

Es sabido que ninguna persona es igual a otra y en el tema de los signos zodiacales, esto se ve perfectamente reflejado. Por ejemplo, Leo es un signo asociado con la vanidad, incluso podría ser el más ególatra del zodiaco.

Pero así como hay signos extrovertidos y que derrochan mucha seguridad, hay otros que prefieren mantener un perfil bajo. En este sentido, las personas de signo Cáncer, Virgo y Capricornio poseen características que los sitúan como los más penosos y tímidos.

En primera instancia, los de signo Cáncer son personas muy sensibles. A ellos les importa mucho el qué dirán y la forma en que otros los perciben, por lo que, todo esto puede jugar en su contra. Incluso, pueden desarrollar ansiedad, lo que les impide expresarse con fluidez frente a desconocidos.

Por otro lado, los Virgo pueden parecer tímidos pero en realidad son muy selectivos con las personas que los rodean. Y es que, son un signo perfeccionista por naturaleza y sus expectativas en los demás (amigos y pareja) son altas. Entonces, se muestran tímidos cuando no se sienten cómodos porque no buscan la atención de quien no les interesa.

El signo más penoso es Capricornio

Aunque Cáncer y Virgo pueden competir por el puesto, en realidad Capricornio es el signo más penoso del zodiaco. En concreto, ellos no agarran confianza en los demás fácilmente y prefieren que su presencia pase inadvertida, razón por las que pueden interpretarse como tímidos y penosos.

Muchas veces suele pensarse que los Capricornio son fáciles de manipular, pero no es cierto, ellos nunca temerán defender su postura. Sin embargo, al igual que los Cáncer, en el fondo son inseguros y les preocupa demasiado lo que piensen los demás, por lo que se muestran cautelosos con la imagen que proyectan.