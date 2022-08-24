¿Cuál es el estado de salud de Rubí tras aparecer con vendajes?

La decimotercera generación de La Academia nos regaló grandes historias que quedarán en la memoria de los fans del reality de canto, una de ellas es la de Rubí Ibarra, mejor conocida como ‘La quinceañera más famosa de México’, quien a pesar de sus limitaciones vocales logró cautivar al público y llegó hasta la gran final.

El trabajo y desempeño de la potosina le valieron ganarse el cariño del público, sin importar que fuera una de las alumnas que más críticas recibió por parte del panel de críticos. Desde su llegada a La Academia, la polémica estuvo presente con ella, incluso, tuvo que enfrentar fuertes problemas de salud luego de dar positivo a COVID-19.

Rubí preocupa a sus fans

Recientemente, por medio de sus redes sociales, Rubí compartió imágenes donde se observa parte de su cuerpo vendado a la altura de la cintura y el pecho. Esto causó una gran preocupación entre los rubiliebers, quienes le preguntaron si le había pasado algo grave.

Hasta el momento no se sabe con exactitud lo que le pasó; aunque momentos después, la exacadémica apareció con su mamá donde se muestra que tuvo un descuido al volante mientras ella grababa sus historias. “Mi mamá casi choca, pero estamos bien”, dijo Rubí.

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¿Cómo se encuentra Rubí? Como mencionamos anteriormente, se desconoce lo que le sucedió a Rubí Ibarra, no obstante, la joven potosina publicó “estamos bien”, lo cual tranquilizó a sus poco más de 233 mil seguidores de Instagram.

Ayer por la tarde, Rubí publicó otro video en donde le comunicó a sus fans que estaba a punto de quitarse el aparato que le pusieron en el abdomen. “Camino a quitarme los cables”, colocó en los subtítulos de su historia de Instagram, para después dejarse ver en lo que parece ser un hospital, en donde le estaban retirando los vendajes.

Rubí

Rubí

Sin duda alguna, Rubí Ibarra fue una de las grandes sorpresas de La Academia al llegar a la final donde logró quedarse con el quinto lugar pese a sus marcadas deficiencias vocales, no obstante, logró salir avante gracias al esfuerzo y dedicación que le imprimió a cada una de sus clases, así como por las contadas grandes interpretaciones que dio sobre el escenario del reality show.

