¿Qué signo es un maestro en fingir que está enamorado?

El amor está en peligro de extinción, debido al desinterés de las personas, pero también porque hay muchas que no sienten lo que dicen. Tal es el caso de este signo, que es considerado como un maestro en fingir que está enamorado y únicamente anda ilusionando a diestra y siniestra.

Este signo juega con los sentimientos de los demás, pues solo anda de picaflor y no le importa romper corazones; sin embargo, es parte de su personalidad. Cabe mencionar que hay otros signos del zodiaco que también lo hacen y no por malicia, sino como una forma de protección para evitar salir lastimados.

En esta ocasión, nos centraremos en el signo que es un desvergonzado, ya que lo hace con toda la intención y es capaz de lo que sea. Es un maestro en fingir que está enamorado, únicamente se burla y juega con los sentimientos de la otra persona.

¿Qué signo finge estar enamorado?

Dicho lo anterior, este signo puede decir “te amo” sin pelos en la lengua, incluso viendo a los ojos a la otra persona, pero sus palabras son vacías, pues no siente lo que dice.

Aries

Este es el signo que no siente lo que dice y solo anda jugando con los sentimientos ajenos. No obstante, cuando conoce a alguien que llama su atención, es verdaderamente honesto y demuestra que puede cambiar.

Cuando Aries solo quiere pasar el rato, puede decir “te quiero” o “te amo” sin problema alguno, ya que de esa forma logra enganchar a su presa para que no se vaya, garantizando que se sienta cómoda y no quiera marcharse.

Géminis

Este es el signo más cambiante del zodiaco, un día puede querer mucho y al otro decir que “ya fue suficiente”, es por eso que tiende a decir cosas que no siente, con tal de estar bien con la otra persona.

Géminis tiende a hacer promesas vanas, que sabe que no cumplirá, pero no le importa ir por la vida diciendo “te lo prometo”, ya que sus palabras no tienen ningún valor.

Sagitario

Es un signo aventurero y enamoradizo, por lo tanto, hoy le puede gustar una persona y mañana otra. También es un maestro a la hora de hablar y expresar cosas que no siente. A Sagitario se le hace muy fácil decir “te quiero” cuando no le nace, solo para que la otra persona se siente cómoda.