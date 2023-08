¿Cuáles son los signos que terminarán agosto solteros?

En el zodiaco no todo es color de rosa ni miel sobre hojuelas, y es que así como les sonríe a algunos a otros les va de la patada. De acuerdo con las predicciones de la astrología occidental serán cinco los signos que terminarán agosto solteros.

Para estos signos el amor ha sido un verdadero dolor de cabeza, pues no les ha ido nada bien y siempre tienen dificultades. Esta mala racha continuará al menos durante el octavo mes del 2023, ya que lo cerrarán sin pareja.

Estos signos tienen algunos complejos que a la larga terminan por convertirse en verdaderos obstáculos, sobre todo a la hora de entablar una relación próspera y estable con una persona. A pesar de que cuando conectan con alguien lo entregan todo al final se dan cuenta que esa persona no es lo que buscaban y terminan por renunciar a la relación, por ello se la pasan solteros la mayor parte del tiempo.

¿Qué signos terminarán agosto solteros?

Aries

El primero de los signos que terminará agosto sin pareja es Aries. Este signo posee una gran personalidad, sin embargo en ocasiones tiende a sobreestimar lo que va a suceder en su relación. Este signo muchas veces da de más y se sobre exige cosas que al final no terminarán por convencer a la otra persona.

Tauro

Turo también terminará agosto soltero y esto porque es bastante terco y obstinado, lo cual puede llegar a ser bastante desafiante para la otra persona. Debido a estas características no muchas personas quiere relacionarse con este signo; sin embargo, Tauro también tiene puntos positivos como la lealtad que muestra al ser que ama.

Virgo

La personalidad de este signo es un tanto compleja, ya que es bastante negativa y crítica, por lo que tiende a contagiar sus malas vibras a las personas que lo rodean. Virgo terminará agosto soltero porque constantemente se siente frustrado y anda de mal humor.

Capricornio

Este signo es bastante dedicado en el plano profesional, por lo que prioriza más lo laboral que lo sentimental. Es debido a esto que sus prioridades se centran en otras cosas y no le da el valor necesario a su pareja ni a su relación, de ahí que no termine por forjar conexiones significativas.

Acuario

Acuario es el último signo que terminará agosto soltero debido a su espíritu libre y aventurero. Este signo de aire tiene un gran autoestima, pero esto le impide comprometerse con las demás personas. No obstante, este signo es soñador y siempre anhela conocer a su alma gemela, esa persona que le permita ser él mismo y que no le quite su libertad.