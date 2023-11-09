¿Cuándo podrían aprobar el aguinaldo de 30 días?

Estamos viviendo los últimos meses del año, donde millones de trabajadores reciben un poco más de dinero, esta es una prestación que los empleadores están obligados a pagar a sus colaboradores que han trabajado a lo largo del año.

Este prestación, está establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT), donde se establece en el artículo 87, lo siguiente: “Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario como mínimo”.

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¿Cuándo van a aprobar el doble de aguinaldo para los trabajadores?

El pasado mes de agosto, el legislador Manuel Baldenebro, presentó una propuesta para que las personas puedan recibir 30 días de aguinaldo, esta iniciativa ha causado mucho revuelo entre los mexicanos, ya que ley tiene más de 50 años sin modificaciones.

Sin embargo, hasta el momento no han definido un día para la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, los mexicanos han comenzado a perder las esperanzas de tener el doble de aguinaldo, ya que no existe una fecha para que se comience a discutir.

Por otro lado, se ha comenzado a especular que la ley va a llegar al pleno de la Cámara de Diputados, hasta el 2024, cuando se discuta la reducción de la jornada laboral, propuesta que pretende reducir las horas de trabajo a la semana, pasando de 48 a 40.

Además, es importante recordar que hace varios años, ya se había presentado una iniciativa para que el pago del aguinaldo fuera de 40 días, en lugar de los 15 actuales, aunque en ese momento la propuesta no fue aprobada.

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Sin duda, el próximo año podría traer muchos cambios para los trabajadores en México, aunque todo depende de los legisladores.