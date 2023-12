Mariah Carey gana esta cantidad por ‘All I want for Christmas is you’

Sin duda alguna la canción ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey se coloca en los primeros lugares de las listas de popularidad cada fin de año. Esto hace que la gente se pregunte: ¿cuánto gana la cantante por el tema en esta temporada?

El sencillo navideño fue lanzado en 1994 y llegó all top 10 del Hot 100 en diciembre de 2017, al año siguiente entró al top 5 y del 2019 al 2022 logró el codiciado primer lugar de las listas Bilboard. Además, es una canción que hizo historia al ser incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso, pues se consideran parte de la cultura.

El video fue publicado en el canal oficial de Mariah en 2009 y ya cuenta con 748 millones de vistas. De la misma forma, en 2019 se lanzo ‘All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)’, clip que ya suma más de 504 millones de reproducciones.

De acuerdo a diversos medios estadounidenses, en 2022 la intérprete recibió 60 millones de dólares en regalías, esto abarca desde 1994, año en que se lanzó el popular tema. También se informó que la ex pareja de Luis Miguel obtiene aproximadamente 2.5 millones de dólares en regalías cada año.