Cuchao festeja la eliminación de Yusef de Survivor México: “Antes de irse nos robó".

Ayer vivimos uno de los momentos más polémicos de la tercera temporada de Survivor México, pues todos los sobrevivientes se pusieron de acuerdo para votar por Yusef, quien se había convertido en uno de los rivales más fuertes y el favorito de muchos fans para ganar.

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Tras la eliminación de Yusef, Cuchao que fue uno de los que organizó todo para poder dejar fuera al deportista, aseguró que se siente feliz por su salida y que todo era para de un plan que salió muy bien para ellos.

Estoy tranquilo, estoy feliz, porque no se dieron las cosas, se nos dio la situación de que se confió, se logró un objetivo y eso es lo que nos trajo a este momento. La estrategia es todo. Tuve temor, siempre se confía con la mano en el corazón, pero como lema de vida ‘el que no arriesga, no gana’. Fue una fórmula que resultó, pero ya estoy enfocado en los juegos de inmunidad, porque todo puede pasar y no quiero morir en la orilla…

Los sobrevivientes aseguraron que Yusef les robó antes de irse.

Eso no fue todo, pues tras las polémicas palabras de Cuchao, varios de sus compañeros aseguraron que Yusef se llevó varias de las recompensas que habían ganado, pues piensan que ya sentía que lo iban a traicionar.

Estuvo mal, su derecho tiene si quieren verlo así, ganó la mitad del premio, pero la mentira otra vez nos robó y la verdad. Si David y él ganaron el premio, directamente le robó a David, se llevó más de la mitad de lo que se ganó. La falta de respeto no es solo a David, es a todos

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Sin duda, la salida de Yusef ha causado una gran polémica entre los fans y todos los han pasado por las playas de Survivor México.

