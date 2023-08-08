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FOTOS | Cynthia Rodríguez optó por la lactancia materna

La esposa de Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, reveló que buscará que su Leoncito se alimente solo de leche materna. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Carlos posando.jpg
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Carlos selfie.jpg
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Carlos con lentes.jpg
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