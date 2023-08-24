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FOTOS | León, el hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, ¡está creciendo muy rápido!

La conductora Cynthia Rodríguez compartió un video de las manitas y cuerpecito de su bebé León... ¡Está creciendo muy rápido y sano! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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