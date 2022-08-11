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FOTOS | Confirmado, Cynthia Rodríguez ya se casó con Carlos Rivera.

Cynthia Rodríguez visitó su casa, Venga la Alegría, ¡y confirmó que ya se casó! Carlos Rivera y Cynthia ya son marido y mujer, te contamos.

Por: TV Azteca

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