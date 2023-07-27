Cynthia Rodríguez habla por primera vez de su boda con Carlos Rivera

Nuestra querida Pati Chapoy, ha logrado una de las mejores entrevistas con Cynthia Rodríguez, quien por primera ocasión está revelando todos los detalles de su boda con Carlos Rivera.

Entre los bellos detalles que contó la conductora, reveló todo el proceso para poder tener el vestido de novia que siempre había soñado.

Entonces, cuando platicamos sobre el vestido, si yo me hago el vestido en México, pues obviamente se va a saber que me voy a casar, si no lo queremos compartir hasta después, entonces me dijo ‘No mi amor, vamos hacerlo en España’

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Y me dice ‘De hecho, Víctor ya está buscando opciones’ y hablé con Víctor y le dije ‘oye, me gustaría un vestido así’ y me dice ‘Ya en el viaje que hagamos, te vas a probar los vestidos’, le digo ‘Me gusta como ese estilo, pero mi sueño es como un vestido de este diseñador, pero yo quiero ir a probarme vestidos para ver cuál me gusta’

¿Cynthia Rodríguez tuvo el vestido que había soñado?

Luego de mucha espera, Carlos Rivera sorprendió a su pareja con un vestido de novia impactante, el cual ella había soñado.

Llegamos con el stylist y me dice ‘Adelante, pasa para que te pruebes’ y dije ‘voy a abrir esa puerta y va a ser mi vestido que quiero con el que había soñado’. Entro y veo un vestido, o sea un vestido así súper sencillo y otro como de pedrería y me dice ‘Qué te parece’, no quería ser grosera y le digo ‘No es como los que te mande’ y en eso le dice ‘Carlos’ y entra Carlos que no me iba a ver con los vestidos obviamente, pero me acompañó y me dice ‘¿Qué pasó? No te gustó?’

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