Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera están listos para recibir a su bebé

En una última entrega de la fabulosa entrevista de Pati Chapoy a Cynthia Rodríguez, la conductora reveló que ya tiene todo listo para poder recibir a su pequeño León. Además, dice que está preparada para el parto natural, pero sabe que todo puede pasar.

Y sí, justo me estoy preparando para el parto natural, pero sé que por más preparación que tengas, al final el que decide es el bebé y todo puede pasar. No estoy cerrada a la posibilidad de que sea cesárea, lo que tenga que ser y lo que sea mejor para los dos en ese momento

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Va a ser especial, como tenga que ser, va a ser especial, sí, próximo año, yo creo que estamos entre enero, febrero, pero sí queremos que todavía esté chiquito, pero tenemos que hacer fiestón

¿Qué planes tiene Cynthia Rodríguez?

Cynthia Rodríguez reveló que en su casa ya tienen todo listo para poder recibir a su pequeño, ya que su esposo ha cuidado cada detalle.

Está la habitación de León, pero aquí entre nos, te tengo que contar Pati, afortunadamente tenemos nuestra casa, pero tenemos un departamento que estaba en venta, pero no se ha vendido y por algo pasan las cosas, porque dijimos ‘Hagamos la habitación de León’, la habitación creo que es lo que ya está listo de la casa…

La cantante, reveló la importancia que tiene Carlos Rivera en su vida, pues se han apoyado en todos los momentos complicados de su vida.

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