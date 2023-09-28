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FOTOS | Cynthia Rodriguez pone alto a las críticas por su maternidad

Cynthia Rodriguez pidió empatía y apoyo, especialmente entre las mujeres que son mamás... ¡Pues se critican y tiran “hate” entre ellas! Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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