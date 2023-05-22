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FOTOS | Así va el embarazo de Cynthia Rodríguez, ¡León es cada día más travieso!

La esposa de Carlos Rivera confesó a sus seguidores que con el paso de los días su bebé se mueve más. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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