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FOTOS | Tachan de grosero a Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez le demostró su amor y apoyo

El silencio de la pareja ante la controversia del empleado también ha generado molestia en las redes. Te contamos en fotografías.

Por: Maribel Velázquez

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