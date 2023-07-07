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FOTOS | ¿Cuántos kilos ha subido Cynthia Rodríguez en ocho meses de embarazo?

Cynthia Rodríguez tiene 8 meses de embarazo, ¡está cada vez más cerca de conocer a su primer hijo León! ¿Cuántos kilos ha subido? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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