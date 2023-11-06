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FOTOS | Cynthia Rodríguez presume lo enorme que está Leoncito; en redes se preguntan por el papá

La esposa de Carlos Rivera sorprendió a sus fans al aparecer al lado de su bebé en un hermoso jardín. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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