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FOTOS | Daddy Yankee anuncia su retiro para entregar su vida a Dios

“Esta noche reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, fueron las palabras de Daddy Yankee. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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