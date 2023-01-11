Dan prisión preventiva a empleado de La Polar tras asesinato de cliente.

Hace unos días les informamos sobre el asesinato de Antonio Monroy, quien fue golpeado hasta perder la vida por personal del establecimiento La Polar, ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, después de que éste reclamara un cobro excesivo en su cuenta.

¿Qué pasó en La Polar? El pasado domingo 8 de enero, Antonio Monroy Jiménez fue asesinado a causa de un estrangulamiento, luego de ser presuntamente agredido físicamente por trabajadores del restaurante. De acuerdo con Adriana Amaranto, acompañante de Monroy Jiménez, la confrontación se debió por un cobro excesivo.

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El hombre de 59 años falleció luego de ser sacado del establecimiento y del área de estacionamiento que posteriormente fue limpiada. Antonio Monroy fue dejado en la calle, mientras que su acompañante fue obligada a salir del restaurante.

¿Quién es el empleado detenido tras la muerte de un cliente en La Polar?

Tras los hechos ocurridos, Román Ignacio Torres Ramírez, identificado como jefe de valet parking de La Polar, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. La tarde de este miércoles 11 de enero, un juez de control le ha impuesto la medida cautelar de prisión preventiva por su participación en los hechos que la Fiscalía General de Justicia tipificó como homicidio doloso.

La primera audiencia tuvo lugar la tarde de este miércoles en las instalaciones del Reclusorio Preventivo Norte, donde el detenido dijo ser inocente y se identificó como el encargado del valet parking, por lo que aseguró que nada tuvo que ver con los hechos violentos registrados en su interior y que derivaron en la muerte de Antonio Monroy.

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Román aseguró que intentó auxiliar a la víctima, no obstante, el juez de control aseguró que su detención fue legal. Por su parte, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación se resolverá en los próximos días.

Así mismo, la defensa del implicado le solicitó al juez revisar los videos pues aseguran que su representado en ningún momento participó en el hecho que derivó en la muerte de Antonio Monroy Jiménez.

